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В России взорвался еще один жилой дом: есть погибший, фото и видео

понедельник, 14 января 2019, 07:20

В городе Шахты Ростовской области РФ произошел взрыв в многоэтажном жилом доме, в результате чего обрушились два этажа.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

"Город Шахты, улица Хабарова, 16 сообщение в 06:18 мск (05:18 по Киеву - "Апостроф"), предварительно, в результате взрыва газа произошло обрушение с 9-го по 8-й этаж одного из подъездов многоквартирного жилого дома. Все службы экстренного реагирования выехали к месту", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дом 1993 года постройки, газифицированный. Всего в нем 72 квартиры. На месте работают пожарно-спасательные подразделения и другие оперативные службы.

Также сообщается, что взрыв повредил четыре квартиры, эвакуированы 140 человек.

По информации СМИ, повреждения в результате взрыва получили две квартиры на девятом и столько же на восьмом этаже. На данный момент спасены семь человек.

В свою очередь в оперативном штабе уточнили, что в четырех разрушенных квартирах проживали 14 человек, в том числе трое детей. Семь из них спасены, один погиб.

Эпицентр взрыва газа находился на девятом этаже здания.

Как сообщал "Апостроф", утром 31 декабря в жилом 10-этажном доме в российском Магнитогорске произошел взрыв, предположительно газа, в результате чего секция дома обвалилась. Общее число погибших в результате обвала дома составило 39 человек.

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