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Взрыв дома в России: опубликованы имена жертвы и пострадавших

понедельник, 14 января 2019, 10:22

В сети появился список пострадавших при взрыве жилого дома в российских Шахтах.

Данные опубликовал телеграм-канал Mash.

При взрыве пострадали:

  • Власова Людмила Николаевна (квартира 72),
  • Лариковы Кирилл и Полина (квартира 71 ),
  • Васильевы Антонина и Иван, Тимофеевы Светлана, Екатерина, Дмитрий (квартира 67)

Пропавшие без вести: Пашутины Ольга, Ирина и Татьяна (квартира 68)

Пока известно об одной погибшей: Ларикова Виктория из 71 квартиры.

Взрыв газа, по предварительным данным, произошел в квартире номер 72 на 9 этаже.

Как сообщал "Апостроф", утром 31 декабря в жилом 10-этажном доме в российском Магнитогорске произошел взрыв, предположительно газа, в результате чего секция дома обвалилась.Общее число погибших в результате обвала дома составило 39 человек.

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