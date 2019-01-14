Взрыв дома в России: опубликованы имена жертвы и пострадавших

В сети появился список пострадавших при взрыве жилого дома в российских Шахтах.

Данные опубликовал телеграм-канал Mash.

При взрыве пострадали:

Власова Людмила Николаевна (квартира 72),

Лариковы Кирилл и Полина (квартира 71 ),

Васильевы Антонина и Иван, Тимофеевы Светлана, Екатерина, Дмитрий (квартира 67)

Пропавшие без вести: Пашутины Ольга, Ирина и Татьяна (квартира 68)

Пока известно об одной погибшей: Ларикова Виктория из 71 квартиры.

Взрыв газа, по предварительным данным, произошел в квартире номер 72 на 9 этаже.

Как сообщал "Апостроф", утром 31 декабря в жилом 10-этажном доме в российском Магнитогорске произошел взрыв, предположительно газа, в результате чего секция дома обвалилась.Общее число погибших в результате обвала дома составило 39 человек.