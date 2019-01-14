Взрыв дома в России: опубликованы имена жертвы и пострадавших

В сети появился список пострадавших при взрыве жилого дома в российских Шахтах.
Данные опубликовал телеграм-канал Mash.
При взрыве пострадали:
- Власова Людмила Николаевна (квартира 72),
- Лариковы Кирилл и Полина (квартира 71 ),
- Васильевы Антонина и Иван, Тимофеевы Светлана, Екатерина, Дмитрий (квартира 67)
Пропавшие без вести: Пашутины Ольга, Ирина и Татьяна (квартира 68)
Пока известно об одной погибшей: Ларикова Виктория из 71 квартиры.
Взрыв газа, по предварительным данным, произошел в квартире номер 72 на 9 этаже.
Как сообщал "Апостроф", утром 31 декабря в жилом 10-этажном доме в российском Магнитогорске произошел взрыв, предположительно газа, в результате чего секция дома обвалилась.Общее число погибших в результате обвала дома составило 39 человек.