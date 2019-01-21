В России целый город в панике из-за заявлений о готовящихся взрывах

Жители Магнитогорска (Россия), где недавно произошли несколько взрывов с десятками жертв, получили электронные письма с предупреждениями о взрывах в общественных местах города.

Об этом сообщают росСМИ.

В сообщениях, которые получили местные жители, говорится о минировании больниц, учебных заведений и торговых центров. В частности, такое письмо получили в городской больнице № 1. Очевидцы сообщают об эвакуации из нескольких школ.

Кроме этого, в анонимных сообщениях упоминаются и взрывы, произошедшие в жилом доме в Магнитогорске 31 декабря и в маршрутке 1 января.

Как ранее сообщалось, российские журналисты показали фото и назвали фамилии причастных к теракту в Магнитогорске.

Подробнее об этом, читайте в материале "Апострофа": ИГИЛ или ФСБ: зачем Путину теракт в Магнитогорске.