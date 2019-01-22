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Сушит на террасе "мундиры": Навальный показал шикарную итальянскую виллу топ-пропагандиста Кремля

вторник, 22 января 2019, 15:46

Российский оппозиционер Алексей Навальный заявил, что нашел еще одну виллу кремлевского пропагандиста Владимира Соловьева на итальянском озере Комо.

Соответствующее расследование опубликовал Фонд борьбы с коррупцией.

Отмечается, что у пропагандиста Соловьева уже есть дом на этом озере. Там же есть дачи у певицы Мадонны, актеров Джорджа Клуни и Сильвестра Сталлоне и других знаменитостей. Стоимость дома оценивается в 9 млн евро.

Навальный опубликовал копию договора о купле-продажи от 2013 года и выписки из кадастра.

Новая вилла расположена в коммуне Менаджо, в 11 километрах от первой виллы Соловьева. Поместье размещается на земельном участке в 37 соток. Есть основной дом, площадью почти 300 квадратных метров (без учета балкона и веранды). В нем 14 помещений: 5 спален, 5 ванных комнат, гостиная, кухня и т. д. Также есть и гостевой дом в 90 квадратных метров.

Также расследователи запечатлели строительство бассейна во втором итальянском поместье Соловьева.

Как сообщал "Апостроф", ранее экс-сотрудник РосСМИ рассказал о пропаганде Кремля.

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