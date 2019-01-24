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Угадай страну по фото: в сети высмеяли смекалку вояк Путина

четверг, 24 января 2019, 22:48

В сети попала фотография, на которой несколько российских военных разбирают артиллерийский снаряд при помощи топора и ножа.

Соответствующее фото опубликовано на Twitter странице блогера под ником "Фашик Донецкий".

На фотографии можно увидеть трех военных, двое из которых держат снаряд руками, а третий "прикладывается" к нему со своими инструментами.

"Угадай страну по фото", – пишет блогер.

В комментариях шутят над "смекалкой" военных. Особое внимание обратил на себя солдат в центре, который зажмурился, как будто это должно уберечь его от возможных последствий такого обращения со снарядом.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", российские военные Петропавловск-Камчатского гарнизона уничтожили боеприпасов на сумму более 1,3 миллиона рублей, выбросив их в болото.

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