Децл жив? В сети вспомнили странные слова рэпера о скорой смерти

Российский исполнитель Кирилл Толмацкий, известный как Децл, за несколько лет до смерти заявлял о возможности ее инсценировки в возрасте 35 лет.

Об этом он говорил в 2015 году в интервью infovoronezh.ru, сообщает "Лентач".

"Столько всего интересного происходит, что жизни на все не хватит. Поэтому я собираюсь прожить минимум 450 лет. Когда-то я хотел бы инсценировать свою смерть в 35 лет и уехать жить на остров. Осталось несколько лет – надо подумать над этой темой", - заявил Децл тогда.

Децл, умер после концерта в Ижевске (РФ) в ночь на воскресенье, 3 января в возрасте 35 лет.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появилось видео с последнего концерта Децла перед смертью.