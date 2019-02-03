РУС. | УКР.

воскресенье, 3 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.35
Меню
Мир

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

3 февраля

10:28
Ковалев - Альварес: полное видео боя
10:17
В сети показали новое фото "сказочного" груза "200" у боевиков на Донбассе
10:15
В сети ажиотаж вокруг поимки колоритного фаната ДНР: опубликованы фото
10:02
Где смотреть онлайн Манчестер Сити - Арсенал: расписание трансляций
09:49
Известный российский боксер взял реванш в чемпионском бою: опубликовано видео
09:49
Будущего нет: в России заговорили о возвращении Крыма Украине
09:38
Спасали 30 минут: появились детали внезапной смерти Децла
09:17
Юлили и петляли: в "Народном фронте" высказались о президентском маневре Яценюка
09:15
В Киеве проходит интронизация главы ПЦУ Епифания: онлайн трансляция
09:02
"Динамо" одержало яркую победу в Испании: появилось видео разгрома
08:49
В сети появилось видео с последнего концерта Децла перед смертью
08:21
Боевики ранили бойцов ВСУ на Донбассе: стало известно о жестком ответе
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Спасали 30 минут: появились детали внезапной смерти Децла

воскресенье, 03 февраля 2019, 09:38

Российского исполнителя Кирилла Толмацкого, известного под псевдонимом Децл, перед смертью пытались спасти около получаса.

Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

"Перед смертью у Децла начали болеть кисти рук, потом начался припадок. Ему пытались помочь около получаса, у гримерки толпилась куча людей - персонал, гости", - сказано в сообщении.

Отмечается, что "ни у кого нет даже версий", что произошло.

"Хозяин вечеринки клянётся, что никаких наркотиков на празднике не было, никакой особой еды Толмацкий не заказывал, странно себя не вёл", - пишет канал.

По информации Mash, раньше проблем с сердцем у Децла не было. Родственники очень ждут экспертизу.

Как сообщал "Апостроф", ранее в России умер известный советский диктор.

Фотовзгляд

Все галереи
Как прошел съезд партии "Народный фронт": фоторепортаж

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Путин дал слабину: в России началась борьба кланов за власть

Россия продолжает поддерживать Приднестровье с одной целью - политический эксперт

ИГИЛ или ФСБ: зачем Путину теракт в Магнитогорске

​В 2019 году Россия продолжит есть нас по кускам - Алексей Арестович

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: