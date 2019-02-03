Спасали 30 минут: появились детали внезапной смерти Децла

Российского исполнителя Кирилла Толмацкого, известного под псевдонимом Децл, перед смертью пытались спасти около получаса.

Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

"Перед смертью у Децла начали болеть кисти рук, потом начался припадок. Ему пытались помочь около получаса, у гримерки толпилась куча людей - персонал, гости", - сказано в сообщении.

Отмечается, что "ни у кого нет даже версий", что произошло.

"Хозяин вечеринки клянётся, что никаких наркотиков на празднике не было, никакой особой еды Толмацкий не заказывал, странно себя не вёл", - пишет канал.

По информации Mash, раньше проблем с сердцем у Децла не было. Родственники очень ждут экспертизу.

Как сообщал "Апостроф", ранее в России умер известный советский диктор.