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В Киеве произошло серьезное ДТП с маршруткой: фото и первые подробности

пятница, 01 февраля 2019, 22:53

Вечером в пятницу, 1 февраля, в Киеве маршрутка врезалась в грузовик: есть пострадавшие.

Соответствующие фото опубликованы в Telegram канале "Киев Оперативный".

Как отмечается, инцидент произошел на пересечении Окружной дороги и улицы Тулузы. В аварии участвовали маршрутное такси и седельный тягач.

По предварительным данным, есть пострадавшие. Информация о количестве жертв уточняется.

На месте работали бойцы ГСЧС.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в пятницу, 1 февраля, в Киеве произошло жестокое ДТП с участием трех автомобилей.

Кроме того, 31 января под Одессой, на трассе Одесса-Рени, произошло жестокое тройное ДТП с участием маршрутки, в котором одна женщина-пассажир погибла, и 14 человек получили травмы. В сети появились новые фото и видео с места аварии.

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