В Киеве произошло серьезное ДТП с маршруткой: фото и первые подробности

Вечером в пятницу, 1 февраля, в Киеве маршрутка врезалась в грузовик: есть пострадавшие.
Соответствующие фото опубликованы в Telegram канале "Киев Оперативный".
Как отмечается, инцидент произошел на пересечении Окружной дороги и улицы Тулузы. В аварии участвовали маршрутное такси и седельный тягач.
По предварительным данным, есть пострадавшие. Информация о количестве жертв уточняется.
На месте работали бойцы ГСЧС.
Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в пятницу, 1 февраля, в Киеве произошло жестокое ДТП с участием трех автомобилей.
Кроме того, 31 января под Одессой, на трассе Одесса-Рени, произошло жестокое тройное ДТП с участием маршрутки, в котором одна женщина-пассажир погибла, и 14 человек получили травмы. В сети появились новые фото и видео с места аварии.