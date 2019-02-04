Смерть Децла: опубликованы новые видео последних минут жизни

В сети появилось видео, на котором запечатлены последние минуты жизни российского рэпера Децла (Кирилла Толмацкого), скончавшегося в ночь на 3 февраля 2019 года.

Ролики опубликованы на YouTube-канале "Inforeactor Новости".

Очевидцы сняли, как сотрудники скорой помощи пытаются реанимировать Децла в гримерке клуба в Ижевске, где он выступал на закрытой вечеринке.

Напомним, концертный директор Децла, Павел Беленец заверил, что наркотики не были замешаны в смерти Кирилла.

"После выступления в Ижевске в лаундж-баре POSH он пошел в гримерку. Через несколько минут ему стало плохо, он сел в кресло и умер. Приехала скорая в течение пяти минут, пыталась провести реанимационные действия около получаса. К сожалению, они были безуспешными. Ему делали уколы адреналина, но это тоже не помогло", - рассказал он журналистам.

Как сообщал "Апостроф", ранее появилось видео с его последнего концерта. Также стало известно, что артиста пытались спасти около получаса.