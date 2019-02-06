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Опубликован последний трек Децла: в нем нет слов, но есть наркотики

среда, 06 февраля 2019, 08:56

Супруга популярного российского рэпера Кирилла Толмацкого, более известного под псевдонимом Децл, который умер после концерта в Ижевске, спустя два дня после его смерти опубликовала видео, которое должен был выпустить сам исполнитель, но не успел.

Его опубликовали в YouTube.

"Кирилл планировал сегодня открыть это экспериментальное видео, успев загрузить ранее тизер", - говорится в подписи к видео.

Уточняется, что изначально по задумке этот трек, как и вся пластинка под названием Реинкарнация должен был стать частью саундтрека к фильму. Здесь Толмацкий выступил в роли композитора.

На кадрах можно увидеть, как молодые люди варят наркотики, а потом раскладывают закладки с ними по городу.

Как сообщал "Апостроф", ранее концертный директор Децла, Павел Беленец уверял, что он не принимал наркотики и вел здоровый образ жизни.

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