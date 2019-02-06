Топ-пропагандист Путина пришел на интервью к Дудю: главные цитаты и реакция сети

Известный российский пропагандист Дмитрий Киселев в интервью Юрию Дудю высказался о Венесуэле, Путине, собственной пенсии и повышении цен в РФ.

Главные цитаты из интервью приводит издание "Tjournal.ru".

В частности пропагандист попытался оправдаться за умалчивание фактов в своих сюжетах, искажение информации и "избирательный подход" к темам передач.

Об умалчивании фактов на примере сюжета про Венесуэлу

В Венесуэле есть проблемы, но они не лечатся государственным переворотом. Поэтому говорить о том, как плохо живёт Венесуэла, в данном случае было неуместно.

Да, это не самая богатая страна. Украина тоже плохо жила при Януковиче, сейчас, после госпереворота, стала жить ещё хуже. Это такие популистские вещи, которые страну ввергают в ещё более тяжёлую, даже безнадёжную ситуацию. Я не поддерживаю госперевороты. [...]

Нельзя привести все факты. Информация — это всегда её отбор.

Об отсутствии сюжетов про повышение цен в России в первых трёх программах года

Это [повышение цен] не является новостью в данном случае. И мы рассказываем об экономике России достаточно прямо, и я сам говорю в эфире, что основная проблема — это неспособность найти ключи от нашего экономического роста. [...]

Что-то подорожало, что-то подешевело. Я не экономист, у меня это делают экономические обозреватели. Это не драматичная проблема, рост цен не драматичен для большинства населения России.

О размере своей пенсии

Можете сейчас спустить штаны и показать свой маленький член, о котором вы как-то раз рассказывали в передаче? [Дудь говорит, что не видит повода это делать — прим. TJ]

Ну, то есть у вас есть свои ограничения. Моя мама меня учила, что говорить о деньгах не очень прилично. Даже о размере пенсии. Просто джентельмены о деньгах не говорят.

О вилле в Крыму, которая, согласно жалобе, может рухнуть. Тираж газеты со статьёй об этом изъяли, главреда якобы уволили

До сих пор я считал, что вы готовитесь к интервью. На самом деле вы выглядите абсолютно неподготовленными. [...]

Я не просил никого и не звонил в эту газету. С [главным редактором "Города24"] Еленой Войтовой я не был знаком. После этой фейковой новости я позвонил учредителю издания, местному депутату, и попросил не увольнять редактора. Выяснилось, что он её и не увольнял.

У неё есть родственники на Украине, она должна туда ездить и сохранить украинский паспорт. Она по соображениям безопасности не хочет светить, что работает в российском издании. И там была какая-то пересменка между договорами, она работает до сих пор.

[Про названную цену виллы в 200 миллионов рублей] Это ложь, это не так. Это в 10 раз [выше, чем настоящая цена]. Скандинавский стиль — это минимализм.

О Путине

Я уважаю его. По-христиански, я люблю его. Я считаю, что он сохранил наше государство, даже создал модель государства, которая будет существовать, слава богу, и после него.

И он вселил в людей надежду, его решения улучшили качество жизни в России и сделали жизни в России безопаснее — как внутри, что касается преступности, так и по внешнему периметру.

Он здесь — я понимаю, что вы сейчас уцепитесь за это слово — настоящий отец.

Об ошибках Путина

Это можно назвать ошибками, а можно назвать [долгое молчание] неисполненной задачей. Скажем, постановка задачи "достигнуть экономического роста" темпами выше среднемировых. Никак не растёт кокос, понимаете, какая штука.

Я понимаю, что это связано с санкциями и чем-то ещё. [...] Я не могу назвать это ошибкой, потому что не знаю, у кого бы получилось решить эту задачу.

Путин, наверное, допускает [ошибки]. Иногда он слишком доверчиво относится к людям. Я думаю, он жалеет, что в своё время слишком доверчиво отнёсся к Западу, и так далее. Были человеческие, кадровые ошибки, о которых он жалеет.

О причинах, по которым зарплата в России меньше, чем в ряде стран Европы

У нас было слишком много революций и социальных экспериментов. Мы сами себя этим разрушаем. Что касается Советского Союза, это была тупиковая ветвь развития человеческой эволюции.

Мы вышли из СССР с большими техническими достижениями и отрицательным социальным опытом — иждивенчеством и неумением жить в рыночной экономике. Мы до сих пор осваиваем рынок и демократию с некоторой долей романтизма, набиваем себе шишки.

В этом видео прекрасно все. Брат и племянник Киселева живут в НАТОвской Германии, которую Киселев клял вместе с ЕС в своих программах. При этом племянник объявил, что он русский и поехал в Украину убивать украинцев. Сейчас сидит в немецкой тюрьме за терроризм. pic.twitter.com/INlduVnO0V — Денис Казанський (@den_kazansky) 6 февраля 2019 г.

Также интересную непрямую речь Киселева приводит издание Медуза: "У нас не много говорят про патриотизм". Мой старший брат — гражданин США, который много сделал в Красном кресте, но мы не общаемся. "Настроен он против России, к сожалению". Его сын, гражданин Германии, сидит в немецкой тюрьме за то, что воевал в ДНР. Если мой сын захочет воевать в Донбассе, я поддержу".

В сети негативно отнеслись к интервью с главным пропагандистом Кремля.

Полное видео интервью:

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", кремлевский пропагандист Дмитрий Киселев обрушился с угрозами в адрес Беларуси в прямом эфире.