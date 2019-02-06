Пресс-конференция Януковича в Москве: онлайн-трансляция

В среду, 6 февраля, беглый президент Виктор Янукович проводит пресс-конференцию в Москве.

Ее онлайн-трансляцию можно посмотреть в YouTube. Пресс-конференция начнется в 13:00 по Киеву.

Планируется, что Янукович будет говорить о приговоре, вынесенном Оболонским судом Киева.

Напомним, 24 января районный суд Киева заочно приговорил Януковича к 13 годам тюрьмы.

Как сообщал "Апостроф", по делу Януковича забыли об одном важном моменте, который касается не только государственной измены экс-гаранта как таковой, но и большого количества экономических преступлений, о которых почему-то забыли.

Подробнее о важнейших событиях политической жизни Украины, читайте в материале "Апострофа": Финал суда над Януковичем: долгий процесс завершился "вовремя".