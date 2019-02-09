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Они хотели СССР: в Крыму жители жалуются на очереди за талонами

суббота, 09 февраля 2019, 00:16

В сети жители оккупированного Россией Крыма пожаловались на огромные очереди за талонами, как в СССР.

Об этом сообщает пользователь сети под ником Kosstik на своей странице в Twitter.

На одном из форумов люди открыли обсуждение очереди в МФЦ в Крыму (Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг).

"Люди очередь занимают с ночи, потому что утром талонов уже нет. Талоны на следующий день не дают", - написали в сети.

Также эти слова подтвердила и другая жительница аннексированного Крыма: "Прокараулила всю ночь, до 2-х просто не отходила от компа, все время проверяла, не появились ли талоны, а с двух до утра каждые 15 минут, полчаса, час, как получалось. Талонов не было... Талоны появились приблизительно в 11:30, но я все равно не смогла взять...".

Как сообщал "Апостроф", жители аннексированного Крыма развеселили абсурдными фото с празднования Рождества в стиле СССР.

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