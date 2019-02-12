Наравне с КНДР: в сети бурно обсуждают изоляцию России от интернета

Пользователи сети из РФ возмутились принятию законопроекта об изоляции российского сегмента интернета.

Многие обращают внимание на то, что данным законопроектом хотят в первую очередь ограничить возможность россиян критиковать собственную власть.

"На реализацию закона планируют потратить 20 млрд. Автор законотворчества единоросс-миллиардер с виллой в Швейцарии и часами за 163 млн Андрей Клишас. Он же - автор законопроекта о наказании россиян за критику чиновников", – пишет пользователь Геннадий Сенюшкин.

"Неужели правительство не понимает, что если отключить в России интернет, за вилы возьмутся не от плохой жизни, а тупо от скуки", – недоумевают некоторые.

"Остаётся ещё столько прекрасных занятий: домино на лавочке в парке, танцы под баян для тех "кому за 40", лекции о патриотизме в районном ДК, фильм про войну после программы "Время"... и главное живое общение с живыми людьми в очередях за продуктами", – иронизирует Михаил Бах.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", депутаты российской Государственной думы приняли в первом чтении законопроект сенатора Андрея Клишаса об изоляции российского сегмента интернета.