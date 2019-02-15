Рекордный обвал: рейтинг Путина в России нащупал новое дно

Рейтинг доверия граждан РФ к президенту Владимиру Путина в январе 2019 года обновил антирекорд, упав до уровня 32,2%.

Об этом свидетельствуют данные социологического центра ВЦИОМ.

По данным социологов, что в середине января Путину доверяли 33,4% населения, однако в конце месяца этот показатель снизился до 32,2%. Однако он по-прежнему занимает первое место по доверию среди политиков.

С 4 по 10 февраля рейтинг доверия Путину несколько вырос, и составляет 32,6%.

Второе место по доверию россиян за собой сохранил министр обороны Сергей Шойгу. Его рейтинг после падения в январе повысился до 15,5%.

Третье место занимает министр иностранных дел Сергей Лавров, его рейтинг поднялся с 9,3% до 13,2%.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали фото "обновленного" Путина.