Личная травма Путина: названа причина, почему Россию хотят отключить от интернета

В сети высмеяли одобрение Госдумой РФ законопроекта об изоляции российского сегмента интернета.

"Если при слове "х...йло" страница Google выдавала бы вашу фотографию, вы бы тоже отключились от интернета", - написал в Twitter блогер Валадей, намекая на прозвище главы РФ Владимира Путина, которое он получил благодаря легендарной песне украинских ультрас.

В свою очередь комментаторы пошутили, что главе РФ можно было лишь обратиться по этому поводу в главный офис Google, и "не блокировать весь интернет". Также в сети указали, что подобной выдачей на поисковый запрос "грешит" и российский поисковик "Яндекс".

"Это, наверное, главный пример персонификации мата, когда никого другого х*йлом не назвать, ибо сравнивать с х*йлом перебор, и наоборот, слово х*йло имеет теперь только один смысл", - пишут пользователи.

Как сообщал "Апостроф", ранее пользователи сети из РФ возмутились принятию законопроекта об изоляции российского сегмента интернета.