Кое-что страшнее Путина: военный из США выдал опасный прогноз для мира

После свержения Владимира Путина Россию ждет гражданская война, в результате чего ядерное оружие, которым владеет Москва, может разойтись по миру.

Такое мнение в интервью "Апострофу" выразил экс-представитель НАТО в России, военный из США Гарри Табах.

"Я … знаю точно одну вещь, что, когда Путина не будет, там будет смута и гражданская война, потому что он избавился от всех демократических институтов. Как раз президенту Украины было бы легче всего избавиться от всех демократических институтов, потому что в стране - война, но вы смогли их сохранить. А Путин даже в мирное время умудрился избавиться от них", - говорит Табах.

Он отмечает, что сразу после свержения Путина "все эти царьки начнут хватать власть и передерутся друг с другом". В этом, как убежден Табах, кроется реальная опасность для мира.

"Это очень опасно. Вот говорят, что Штаты развалили Советский Союз - ничего подобного. Буш много раз ездил в СССР и просил Горбачева, чтобы он удержал Союз, потому что США не хотели, чтобы ядерное оружие разошлось. Тогда и договорились, чтобы все союзные страны отдали ядерное оружие России. Теперь, если Россия развалится, опять ядерное оружие может разойтись по миру. Да, тут очень большой риск. Но страшнее это или то, что такой человек, как Путин находится у власти, не знаю. Тут уже история покажет, что хуже", - добавляет он.

Подробнее читайте в материале "Апострофа": Путин разрушил все: миру грозит распространение ядерного оружия - экс-представитель НАТО в России.