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Смеются им в глаза: в сети показали сильное фото с судилища над украинскими моряками в Москве

понедельник, 18 февраля 2019, 13:06

В сети опубликовали яркое фото украинских моряков, захваченных во время атаки России в Азовском море, которые, не боясь, смеются в лицо российским конвоирам.

Соответствующее фото опубликовал блогер под ником RoksolanaToday&Крым в Twitter.

"Из мордора. Наши военнопленные моряки. Четверо российских полицейских конвоиры для четырех украинских военнопленных. Первая четверка с серьезными лицами охраняют стеклянную клетку, наши смеются им в глаза", - говорится в подписи к снимку.

Отметим, что в понедельник, 18 февраля, апелляционная инстанция Московского городского суда рассмотрит жалобы защиты на постановление Лефортовского районного суда о продлении срока содержания под стражей в отношении пятой четверки военнопленных украинских моряков. А именно: Виктора Беспальченко, Владислава Костышина, Владимира Лисового и Владимира Варимеза.

О том, существуют ли международные механизмы, способные помочь освободить узников Кремля, читайте в материале "Апострофа": Война за право: как вернуть моряков домой.

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