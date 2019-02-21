Большая война против Украины: генерал объяснил, почему Путин струсил

Россия оказалась под пристальным надзором всего цивилизованного мира, а потому президент Владимир Путин не рискнет устроить большую войну против Украины.

Такое мнение "Апострофу" выразил экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж.

"Путин не планирует наступательную операцию в Украине. Это объясняется тем, что сейчас на Западе есть четкая модель контроля за всеми военными соединениями - это радиотехнические, космические и разведывательные возможности, отслеживающие этот процесс", - отметил военный.

По его словам, Запад осознал, что вероятная атака Путина это не только угроза Украине, но и странам НАТО.

"Поэтому наступательная операция в Украине фактически будет означать глобальную войну не только с нами, но и с НАТО. Это не дает Путину реальных перспектив без жертв", - подчеркнул Маломуж.

По его данным о неготовности Путина устроить большую войну свидетельствуют не только данные украинских спецслужб, но и "наши коллеги из Вашингтона, Лондона и Берлина".

Вместе с тем генерал отметил, что "угрожать россияне будут, наращивая потенциал и показывая, что имеют новые соединения, новейшие технику и вооружение".

Подробнее читайте в материале "Апострофа": Зачем Россия стягивает танки к границе с Украиной: генерал о планах Путина.