РУС. | УКР.

четверг, 21 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.90
Меню
Мир

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

21 февраля

06:00
Чемпионат Европы по биатлону: онлайн видео трансляция смешанной эстафеты
05:42
​Может повторить судьбу Захарченко: в России рассказали о предупреждении для главаря ДНР
04:26
Большая война против Украины: генерал объяснил, почему Путин струсил
03:30
На Кремль ТВ показали поющую матку: сеть в недоумении
02:29
В украинском супермаркете заметили хвостатую любительницу молока: опубликовано видео
01:34
В Украине депутата посадили на 10 лет за убийство
00:50
Лига чемпионов: все результаты первых матчей 1/8 финала
00:25
Атлетико - Ювентус: видео голов
00:21
В Киеве "устал" мост Патона: названы сроки ремонта
00:17
Шальке - Манчестер Сити: видео голов
00:06
"Манчестер Сити" одержал невероятную победу в Лиге чемпионов: видеообзор
00:00
И VAR не помог: "Атлетико" уверенно обыграл "Ювентус" в Лиге чемпионов - видеообзор
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Большая война против Украины: генерал объяснил, почему Путин струсил

четверг, 21 февраля 2019, 04:26

Россия оказалась под пристальным надзором всего цивилизованного мира, а потому президент Владимир Путин не рискнет устроить большую войну против Украины.

Такое мнение "Апострофу" выразил экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж.

"Путин не планирует наступательную операцию в Украине. Это объясняется тем, что сейчас на Западе есть четкая модель контроля за всеми военными соединениями - это радиотехнические, космические и разведывательные возможности, отслеживающие этот процесс", - отметил военный.

По его словам, Запад осознал, что вероятная атака Путина это не только угроза Украине, но и странам НАТО.

"Поэтому наступательная операция в Украине фактически будет означать глобальную войну не только с нами, но и с НАТО. Это не дает Путину реальных перспектив без жертв", - подчеркнул Маломуж.

По его данным о неготовности Путина устроить большую войну свидетельствуют не только данные украинских спецслужб, но и "наши коллеги из Вашингтона, Лондона и Берлина".

Вместе с тем генерал отметил, что "угрожать россияне будут, наращивая потенциал и показывая, что имеют новые соединения, новейшие технику и вооружение".

Подробнее читайте в материале "Апострофа": Зачем Россия стягивает танки к границе с Украиной: генерал о планах Путина.

Фотовзгляд

Все галереи
Фестиваль гигантских китайских фонарей в Киеве

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Сказочная ротация Путина: зачем в России полетели головы генералов

У Путина осталось лишь два варианта: без кровавых событий в России не обойтись

Если Путину не поставят шах или мат, он пойдет в наступление - американский офицер

Путин достиг дна: у него один вариант, чтобы сохранить власть

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: