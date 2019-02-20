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В сети показали уроки "дырляндского" языка от "спикера" боевиков ЛНР

среда, 20 февраля 2019, 22:09

Представитель так называемой "Народной милиции ЛНР" Андрей Марочко рассмешил своим знанием "дырляндского" языка.

Соответствующее видео опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" в YouTube.

"ОБмарочко жжет по-дырляндски. Доброй ночи и сладких снов", - подписал кадры он.

На видео можно увидеть, как "спикер" беззвучно что-то произносит, при этом вызывая смех мимикой лица.

Как сообщал "Апостроф", ранее Андрей Марочко выдал новый фейк, найдя абсурдное объяснение уничтожению ВСУ техники боевиков на Донбассе. Также ранее сеть насмешил новый фейк Марочко про иностранных агентов на Донбассе. Кроме того, в сети высмеяли урок орального искусства от "спикера" боевиков ЛНР. На видео видно, как Марочко сосредоточенно проводит манипуляции языком, по всей видимости, в надежде улучшить дикцию в озвучивании новых фейков.

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