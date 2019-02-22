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Третий отравитель Скрипаля принимал участие в чеченской войне: опубликовано архивное видео

пятница, 22 февраля 2019, 09:30

Один из подозреваемых в отравлении бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля, Денис Сергеев (Федотов) принимал участие в боевых действиях в Чечне.

Об этом сообщает издание "The Insider".

В частности, Сергеева заметили на кадрах фильма, который рассказывает о знаменитом бое за высоту Ослиное Ухо.

Как отмечается, Сергеев вырос в казахстанском Ушарале, который на тот момент еще не имел статуса города, а был селом, окруженным военными частями. Как и в случае с двумя другими отравителями Скрипаля, Чепигой и Мишкиным, военное училище стало для Сергеева карьерной лестницей. В 1990-м году он закончил Екатеринбургское суворовское военное училище (тогда еще оно называлось Свердловским), после продолжил военную карьеру в ВДВ. Он служил в 108-м гвардейском парашютно-десантном полку, базирующемся в Новороссийске, и принимал участие в спецоперациях в Дагестане, а затем во второй чеченской кампании.

13 августа 1999 года он был ранен в бою за высоту Ослиное Ухо, после чего был представлен к государственной награде.

Вскоре, в начале 2000-х годов, он переехал в Москву, где поступил в Военную академию (на сленге — "консерваторию"), которая готовит сотрудников ГРУ.

Сергеев появляется в фильме крупным планом трижды – на 35-й, 82-й и 90-й минутах.

Напомним, как сообщал "Апостроф", ранее в Британии раскрыли еще двух агентов Путина.

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