Врач сказал терпеть: в России женщине сделали операцию без наркоза

В российской Тюмени врачи прооперировали местную жительницу, не дождавшись действия анестезии.

Об этом сообщает "Сибирь.Реалии".

Как пояснил сын пострадавшей Олег Коржаков, 21 января в приемной травматологического отделения ОКБ № 2 пострадавшей вкололи лидокаин, а затем, не дождавшись эффекта препарата, отломали спицу в травмированном колене.

По его словам, женщина получила травму 16 января. В этот день ей сделали операцию и вставили в колено металлоконструкцию из спиц и проволоки. Спустя несколько дней одна из спиц прорвалась сквозь кожу, после чего она обратилась в травматологию.

Коржаков рассказал, что принимающий ортопед провел ей операцию сам, не дождавшись начала действия наркоза.

"У мамы слабое сердце и мог случиться приступ от болевого шока. Она кричала, но врач сказал терпеть, потому что другой анестезии нет", – отметил он.

В пресс-службе здравоохранения Тюменской области отказались комментировать этот случай из-за врачебной тайны. Журналистам заявили, что подобные операции проводятся под местной анестезией. Что должен делать врач, если он понимает, что обезболивающее не подействовало, чиновники не ответили.

Как сообщал "Апостроф", ранее известный блогер поделился адскими фото больницы в российской глубинке.