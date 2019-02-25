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Создатель одного из главных пропагандистских "оружий" Путина покончил с собой

понедельник, 25 февраля 2019, 16:05

В Испании обнаружили мертвым политолога, одного из основателей телекомпании НТВ и бывшего медиаменеджера Игоря Малашенко.

Об этом сообщает российское издание Медуза в Telegram.

В издании рассказали, что, по некоторым данным, Малашенко покончил с собой. Ему было 64 года.

В тоже время, по данным RT, коллеги Игоря Малашенко действительно подтверждают его самоубийство.

"У меня есть подтверждение информации, что он умер в Испании, где он отдыхал в своем доме, сегодня ночью. Есть подтверждение информации о том, что он покончил с собой", - сказал журналист Тимур Валеев, работавший вместе с Игорем Малашенко во время предвыборной кампании Ксении Собчак.

Его смерть подтвердила и сама Собчак.

"Игорь Малашенко покончил с собой. Не могу прийти в себя. Благодарна ему за нашу совместную работу на президентской кампании. Считала его человеком порядочнейшим и очень креативным. Горжусь, что он возглавлял мой штаб... rip", — написала она в своем Telegram-канале.

Отметим, что Малашенко был одним из основателей НТВ, а также главой РГТРК "Останкино". В 1996 году он был главным советником кандидата в президенты России Бориса Ельцина. Также в свое время он был экс-главой предвыборного штаба Ксении Собчак.

Как сообщал "Апостроф", ранее в России умер известный советский диктор Евгений Суслов. Ему было 82 года.

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