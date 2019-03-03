РУС. | УКР.

воскресенье, 3 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.75
Меню
Мир

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

3 марта

16:08
ВСУ разгромили подкрепление боевиков на Донбассе: первые подробности
16:06
В Киеве задержали женщину, выбросившую новорожденную дочь: фото
15:59
​Март набирает силу: синоптик уточнила прогноз погоды на начало недели
15:47
Россия устроит провокацию с ГРУшниками в годовщину отравления Скрипалей
15:45
"Заря" разгромила "Ворсклу" в чемпионате Украины
15:45
Оккупанты в Крыму устроили очередное шоу "ихтамнетов": фото
15:29
​Я буду тебя убивать: в Одессе напали на известного журналиста, фото
15:23
Задержание украинского священника в Крыму: оккупантов поймали на лжи
15:01
Скандал вокруг Минобороны: появилось новое заявление главного фигуранта
14:33
Под Одессой произошло хладнокровное убийство
14:27
Crew Dragon Илона Маска совершил историческую стыковку с МКС: видео
14:25
Украинский боксер защитил титул в чемпионском бою
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Россия устроит провокацию с ГРУшниками в годовщину отравления Скрипалей

воскресенье, 03 марта 2019, 15:47

В Московском государственном университете хотят провести научную конференцию "Первые Скрипальские чтения", приуроченная к годовщине отравления экс-шпиона ГРУ в британском Солсбери.

Об этом радиостанции "Говорит Москва" заявил профессор МГУ, член научного совета при Совете безопасности РФ Андрей Манойло.

По его словам, на конференции в частности планируется обсудить "опыт западных спецслужб в части организации информационно-психологической интервенции на территорию Российской Федерации".

Манойло также заявил, что отправил приглашения на мероприятие Александру Петрову (Мишкину) и Руслану Боширову (Анатолию Чепиге).

"Мы отправили им приглашения напрямую курьером на их адрес… У них есть физические адреса, у них есть адреса работы, которые ими же задекларированы. Они же в интервью Симоньян дали полную информацию о том, кем они работают и где", - сказал он.

Профессор пояснил, что Петров и Боширов могут рассказать "о технологиях информационной войны".

Когда может состояться научная конференция, Манойло не уточнил. На сайте МГУ информации о мероприятии нет. Также профессор заявило намерении провести следующие "Скрипальские чтения" в Солсберийском соборе в Великобритании.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Британии опубликовали новые подробности о здоровье Скрипаля.

Фотовзгляд

Все галереи
Марш национальных дружин в центре Киева

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Мир, дружба, жвачка: как Лукашенко может разыграть карту выборов в Украине против Путина

Сказочная ротация Путина: зачем в России полетели головы генералов

У Путина осталось лишь два варианта: без кровавых событий в России не обойтись

Если Путину не поставят шах или мат, он пойдет в наступление - американский офицер

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: