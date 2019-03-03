Россия устроит провокацию с ГРУшниками в годовщину отравления Скрипалей

В Московском государственном университете хотят провести научную конференцию "Первые Скрипальские чтения", приуроченная к годовщине отравления экс-шпиона ГРУ в британском Солсбери.

Об этом радиостанции "Говорит Москва" заявил профессор МГУ, член научного совета при Совете безопасности РФ Андрей Манойло.

По его словам, на конференции в частности планируется обсудить "опыт западных спецслужб в части организации информационно-психологической интервенции на территорию Российской Федерации".

Манойло также заявил, что отправил приглашения на мероприятие Александру Петрову (Мишкину) и Руслану Боширову (Анатолию Чепиге).

"Мы отправили им приглашения напрямую курьером на их адрес… У них есть физические адреса, у них есть адреса работы, которые ими же задекларированы. Они же в интервью Симоньян дали полную информацию о том, кем они работают и где", - сказал он.

Профессор пояснил, что Петров и Боширов могут рассказать "о технологиях информационной войны".

Когда может состояться научная конференция, Манойло не уточнил. На сайте МГУ информации о мероприятии нет. Также профессор заявило намерении провести следующие "Скрипальские чтения" в Солсберийском соборе в Великобритании.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Британии опубликовали новые подробности о здоровье Скрипаля.