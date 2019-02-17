В Британии опубликовали новые подробности о здоровье Скрипаля

Врачи высказывают опасения, что отравленный в Солсбери, Великобритания, бывший агент ГРУ Сергей Скрипаль не сможет окончательно выздороветь.

Об этом пишет "The Sunday Times".

Как отмечается, эффект от отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок" может быть длительным.

"Само вещество, вероятно, по большей части распадется и выйдет из организма, но эффект может быть долгосрочным", – говорится в сообщении.

"Ему (Сергею Скрипалю, – прим. ред.) оказывают медицинскую помощь на дому", — рассказал газете источник в британской разведке.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 17 февраля на соборе Девы Марии в английском Солсбери, где в 2018 году отравили экс-ГРУшника Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, неизвестные повесили российский флаг.