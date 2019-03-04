Таинственная смерть группы Дятлова: в России наткнулись на след СС

Уральский исследователь Валентин Дегтерев, изучающий таинственную гибель туристической группы Игоря Дятлова в 1959 году, утверждает, что один из участников незадолго до смерти встретился со своим братом, который ранее служил в СС.

Об этом пишут "Дни.ру".

Так, в дневнике группы рассказывается, как перед восхождением на гору Холатчахль туристы посетили поселок, где жили вольнонаемные и бывшие заключенные, занятые на лесозаготовках.

Дегетерев обратил внимание, что старавшийся не фотографироваться и не контактировать ни с кем Семен Золотарев на одном из сохранившихся снимков общается с одним местного жителем.

По мнению исследователя, это усатый мужчина - брат Золотарева Николай. Молодой человек, служивший в СС, пропал после окончания Второй мировой.

"Видимо Семен как-то связался с ним еще до похода, может, получил от него письмо. Поэтому он и напросился в группу Дятлова, заранее зная маршрут похода", - уверен Дегтерев.

Как сообщал "Апостроф", ранее шведские исследователи, посетившие место гибели тургруппы Дятлова в Уральских горах выдвинули наиболее вероятную версию произошедшего в 1959 году.