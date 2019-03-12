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В сети яркой фотожабой высмеяли наряд австрийской подруги Путина на встрече в Кремле

вторник, 12 марта 2019, 13:50

В сети высмеяли наряд министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, которая прибыла на переговоры в Москву в платке.

Видео встречи Кнайсль и главы МИД РФ опубликовал в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

"Глава МИД Австрии Карин Кнайсль приехала на переговоры к Сергею Лаврову в павловопосадском платке. Это как если бы Лавров пришел на переговоры в Вене в тирольской шляпе с пером", - написал он.

В свою очередь комментаторы усомнились в том, что платок на дипломате действительно "русский", а также принялись "переодевать" ее и Лаврова.

Как сообщал "Апостроф", ранее Кнайсль оскандалилась приглашением на свою свадьбу главы РФ Владимира Путина.

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