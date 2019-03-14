НАТО уже в России: в сети высмеяли видео нового ЧП у армии Путина

В России, в столице республики Ингушетия, Магасе, во время транспортировки военной техники с одного из грузовиков колонны упала самоходная гаубица.

Соответствующие видео публикуют в социальных сетях.

Как отмечается, авария произошла днем 14 марта. Судя по кадрам с места инцидента, самоходное артиллерийское орудие, предположительно, 2С7 "Пион", было плохо закреплено на тягаче — при входе в поворот оно свалилось с платформы и завалилось на бок.

"Всего тремя днями ранее во Владивостоке перевернулся зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С1", а уже сегодня у РФ новая оглушительная победа — самоходная гаубица "2С7 "Пион" свалилась с тягача и перевернулась на въезде в Магас в Ингушетии. Ни один солдат НАТО по-прежнему не пострадал", – с иронией прокомментировал событие блогер под ником Vitauskas.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в России военные БТРы устроили групповое ДТП с легковыми автомобилями.