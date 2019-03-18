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Без распятых мальчиков: в России окончательно утвердили скандальные законы о фейках

понедельник, 18 марта 2019, 18:10

Президент России Владимир Путин подписал вызвавшие широкий общественный резонанс законы о блокировке фейковых новостей и наказании за оскорбление власти в интернете.

Об этом сообщают российские СМИ.

Ранее законы приняли Совет Федерации и Госдума. Поправки были внесены в закон "Об информации" и в Кодекс административных правонарушений.

Согласно им, Роскомнадзор будет "незамедлительно" блокировать сайты с недостоверной общественно значимой информацией, распространяемой "под видом достоверных сообщений", а за публикации с "явным неуважением" к власти в интернете будут предусмотрены штрафы и аресты на срок до 15 суток. Такие публикации должны будут удалить по требованию Роскомнадзора. За отказ сайтам может грозить блокировка. За публикацию фейковых новостей также предусмотрены штрафы в размере до 1,5 миллиона рублей.

Соавтором обоих законопроектов выступили сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова. Против их принятия выступали в Совете по правам человека при президенте России, Генпрокуратура, Роскомнадзор и Минюст.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в России журналисты потроллили председателя Госдумы Вячеслава Володина просьбой разъяснить для СМИ правила освещения новостей на тему Пасхи в соответствии с принятым законопроектом о запрете фейковых новостей.

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