РУС. | УКР.

понедельник, 11 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.30
Меню
Мир

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

11 марта

14:13
В центре Киева ураганный ветер снес крышу здания: опубликовано фото
14:03
Христос воскрес - это фейк? В России властей попросили срочно разобраться
13:57
Появились новые фото последствий опасной непогоды по всей Украине
13:50
Названо имя лучшего игрока 21-го тура чемпионата Украины
13:40
В "Киевзеленстрое" объяснили необходимость обрезки деревьев
13:39
​Мэру Одессы сообщили о новом подозрении: что ему вменяют
13:30
Он хочет отомстить: главный злодей "Игры престолов" рассказал о финале сериала
13:29
Почти все на крючке: в России высказались о "пешках" Путина на выборах в Украине
13:27
Украинец написал уникальный портрет Шевченко с секретом: фото
13:23
Во втором туре выборов встретятся Тимошенко и Зеленский - социология
13:20
СМИ опубликовали интересные факты о пользе и вреде никотина
13:15
Где смотреть онлайн женскую индивидуальную гонку чемпионата мира по биатлону: расписание трансляций
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Христос воскрес - это фейк? В России властей попросили срочно разобраться

понедельник, 11 марта 2019, 14:03

В России журналисты направили официальный запрос на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина с просьбой разъяснить для СМИ правила освещения новостей на тему Пасхи в соответствии с принятым законопроектом о запрете фейковых новостей.

Об этом пишет Екатеринбургский портал "ТочкаНьюс".

В частности, журналисты решили уточнить, не будет ли недостоверной фраза "Христос Воскресе" и является ли фейком воскрешение Христа.

"Лично вы сможете доказать воскрешение Христа как факт, или это все-таки фейк, на ваш взгляд, и как, по-вашему, освещать это событие в СМИ?" - сказано в обращении в Госдуму.

"Начинается Великий Пост, скоро Пасха. Как нам, журналистам, писать новости о Светлом Христовом Воскрешении в соответствии с новым законом о фейковых новостях? Просто стало интересно, как в этом отношении прокомментируют в Госдуме. Скорее всего, депутаты до конца не понимают, что есть фейк, а что нет", - заявил главный редактор издания Дмитрий Фоминцев, передает "Новая Газета".

Как сообщал "Апостроф", ранее пропагандистов Путина подловили на разоблачении собственного фейка об Украине.

Фотовзгляд

Все галереи
Марш национальных дружин в центре Киева

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Лукашенко создал условия для "русского мира", продавая независимость Беларуси - Павел Усов

Мир, дружба, жвачка: как Лукашенко может разыграть карту выборов в Украине против Путина

Сказочная ротация Путина: зачем в России полетели головы генералов

У Путина осталось лишь два варианта: без кровавых событий в России не обойтись

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: