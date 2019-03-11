Христос воскрес - это фейк? В России властей попросили срочно разобраться

В России журналисты направили официальный запрос на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина с просьбой разъяснить для СМИ правила освещения новостей на тему Пасхи в соответствии с принятым законопроектом о запрете фейковых новостей.

Об этом пишет Екатеринбургский портал "ТочкаНьюс".

В частности, журналисты решили уточнить, не будет ли недостоверной фраза "Христос Воскресе" и является ли фейком воскрешение Христа.

"Лично вы сможете доказать воскрешение Христа как факт, или это все-таки фейк, на ваш взгляд, и как, по-вашему, освещать это событие в СМИ?" - сказано в обращении в Госдуму.

"Начинается Великий Пост, скоро Пасха. Как нам, журналистам, писать новости о Светлом Христовом Воскрешении в соответствии с новым законом о фейковых новостях? Просто стало интересно, как в этом отношении прокомментируют в Госдуме. Скорее всего, депутаты до конца не понимают, что есть фейк, а что нет", - заявил главный редактор издания Дмитрий Фоминцев, передает "Новая Газета".

Как сообщал "Апостроф", ранее пропагандистов Путина подловили на разоблачении собственного фейка об Украине.