Одиозная российская певица отличилась перлами про сатанинский Facebook и расцвет Крыма

Скандальная российская певица Юлия Чичерина, которая является обладательницей "паспорта ЛНР", раскритиковала Facebook за "фашизм", и назвала оккупированный Крым "цветущим".

Об этом сообщает Baltnews.

В частности, она назвала Facebook частью американской разведки.

"Сейчас сайт представляет собой опасность. Он должен стань ручным и абсолютно прозрачным и демократичным в России. Сейчас там разрешен чуть ли ни фашизм, садизм и сатанизм. В свою очередь, герои Донбасса – Захарченко, Гиви и Моторола – запрещены. Пока это не пройдет, я не собираюсь молчать", - заявила певица.

Сторонница боевиков также считает, что за пять лет оккупации Крым "заметно расцвел".

"Украинский Крым был не нужен самим украинцам, никто не инвестировал в него. Территорию доили и грабили. Но посмотрите на Крым сегодня – это шикарный остров, наполненный русскими дворцами и садами, с уникальным климатом и богатейшей флорой и фауной. Сейчас он расцветает – дороги, аэропорты, Крымский мост. Вся Россия расцветает вместе с ним, так что может это и есть "русская весна", - сказала Чичерина.

Как сообщал "Апостроф", ранее Чичерина рассмешила новым видео о главарях так называемой ДНР.