В Китае прогремел мощный взрыв на химзаводе: фото и видео момента ЧП

21 марта на востоке Китая прогремел мощнейший взрыв на химическом заводе.

как сообщает Channel NewsAsia, инцидент произошел на заводе, который специализируется на производстве пестицидов и находится в городе Яньчэн провинции Цзянсу.

Местные СМИ сообщают, что при взрыве пострадали люди, их число уточняется.

Взрывная волна была настолько мощной, что ей выбило окна расположенных по соседству зданий, среди которых и школа. Также были повреждены десятки автомобилей, которые были припаркованы возле завода.

О причинах взрыва не сообщается. Есть версия, что взрыв спровоцировало землетрясение, которое было зафиксировано в районе провинции Цзянсу.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 17 марта на территории меткомбината "Азовсталь" в Мариуполе произошел пожар, жители слышали взрывы и видели яркие вспышки.