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В сети поднялась истерика вокруг сексуального опуса "Я видел Путина"

четверг, 21 марта 2019, 00:05

Один из посетителей встречи с президентом России Владимиром Путиным, крымский предприниматель Михаил Демурия, вызвал в сети настоящий фурор своим постом о впечатлениях от встречи.

Соответствующий текст Демурия опубликовал на своей странице в Facebook.

В частности, предприниматель заметил, что "когда он (Путин, – прим.ред.) зашёл в зал, казалось, лампы засветились ярче… Возникло желание подойти и обнять его, крепко пожав руку. Обернулся на присутствующих - такая же реакция, у всех счастливые улыбки на лицах. Присели, он заговорил. В ту же секунду я услышал, как громко забились сердца моих соседей от волнения, а воздух наэлектризовался до предела".

После встречи Демурия также обнаружил у себя "бабочек" в животе. Несмотря на то, что ему не удалось задать Путину подготовленный вопрос, предприниматель не огорчился.

"Главное, что я смог прочувствовать его энергетику сполна, в который раз восхититься его умом и кругозором, колоссальными энциклопедическими знаниями, пропитаться его силой и уверенностью. Мне это было очень важно и безумно приятно. Эти чувства не описать словами, его силу можно лишь почувствовать. Мне снова нужна его компания. Я хочу ещё порцию его энергии и силы, я готов к этому и нуждаюсь в этом", – пишет Демурия.

Чувства предпринимателя вызвали в комментариях не менее бурную реакцию других пользователей.

С полным текстом можно ознакомиться ниже:

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Набережных Челнах (Татарстан, Россия) появилась "могила" президента РФ Владимира Путина, на которой стоит памятник с его фотографией.

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