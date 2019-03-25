Самый богатый на Земле: в России озвучили колоссальное состояние Путина

Президент России Владимир Путин вероятно является самым богатым человеком на Земле.

Такое мнение высказал российский финансист Слава Рабинович.

"Богатство Путина может составлять 200-250 млрд долларов, что делает его самым богатым человеком на планете", - цитирует Рабиновича "Обозреватель".

При этом он отмечает, что Путин как минимум в два раза богаче официального самого богатого человека планеты, основателя Amazon Джеффа Безоса.

При этом Рабинович отмечает, что Путин не лично крадет деньги у россиян, а делает это через своих людей.

"Зависит от того, что считать кражей у населения. Если каким-то олигархам было дано право у населения что-то украсть, то сколько доли отломилось для Путина?" - спрашивает он.

Объясняя, как Путин "заработал" миллиарды, Рабинович приводит пример путинского повара Евгения Пригожина, который не только контролирует рынок еды, включая питание школьников, детсадовцев и военных, но также по некоторым данным курирует частную военную компанию Вагнера, наемники которой воюют в Украине, Сирии, ЦАР "и где только этого не происходит".

Также он напоминает о "Фабрике троллей" и о вмешательстве в американские выборы.

"За такую работу он получает от Путина право монополизировать рынок питания в дошкольных и школьных учебных заведениях, в армии. То есть он, как любая монополия, просто крадет деньги у населения тем, что стремится предоставить низкокачественные услуги и товары за наиболее высокую цену. Крадутся сотни миллиардов рублей. Все это отмывается, превращается в валюту и частично попадает к Путину", - отметил финансист.

Также он добавил, что у Путина несомненно есть доля в крупнейших российских компаниях. В частности, речь идет о крупнейших нефтегазовых компаниях.

Как сообщал "Апостроф", по данным Forbes состояние самого богатого украинца составляет 6 миллиардов долларов.