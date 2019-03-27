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В Литве вынесли приговор последнему маршалу СССР, устроившему кровавую бойню в Вильнюсе

среда, 27 марта 2019, 11:30

В среду, 27 марта, в Литве суд огласил приговор бывшему министру обороны СССР Дмитрию Язову и бывшему офицеру КГБ Михаилу Головатову за военные преступления и преступления против человечности.

Об этом сообщают местные СМИ.

Приговоры были вынесены в рамках дела о событиях 13 января 1991 года. В первый час чтения приговора десяткам обвиняемых были оглашены сроки наказания от четырех до 12 лет. Коллегия судила большинство обвиняемых заочно, перед судом предстали лишь два советских офицера, это граждане России – задержанный в Литве с 2014 года офицер Юрий Мель и проживающий в Вильнюсе Геннадий Иванов. Приговор Мелю еще не оглашен. Это произойдет после перерыва в заседании. Иванов осужден на четыре года лишения свободы, он может находиться на свободе до вступления приговора в силу – в отношении его суд не назначал меру пресечения в виде ареста.

94-летний Язов обвиняется в создании в конце 1990 года организованной группы из 160 военных и политических деятелей с целью возвращения Литвы в состав СССР, говорилось ранее в обвинительном акте Генпрокуратуры. Язов признан виновным в военных преступлениях и преступлениях против человечности.

Согласно обвинительному акту, Язов создал организованную группу вместе с ныне покойными советскими деятелями: бывшим главой МВД СССР Борисом Пуго, председателем КГБ СССР Владимиром Крючковым, секретарём ЦК КПСС и членом Политбюро КПСС Олегом Шениным.

Напомним, январские события в Вильнюсе, или штурм Вильнюсской телебашни - события, имевшие место 8-13 января 1991 в столице Литовской ССР Вильнюсе; интервенция - попытка высшего советского руководства военными методами вернуть Литву, которая еще в марте 1990 вышла из состава СССР, провозгласив свою независимость. Кульминацией противостояния стал штурм советскими войсками и спецназом вильнюсского телецентра, в ходе которого погибли 15 человек - 14 из числа защитников телебашни и один офицер спецподразделения "Альфа".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", российских журналистов газеты "Известия" выгнали с форума "Свободная Россия", который проходил в Литве 8-9 декабря 2018 года.

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Реконструкция Шулявского моста, вид с птичьего полета.

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