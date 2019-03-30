В России испытали новейший военный самолет, которым заменят украинские: видео полета

Утром в субботу, 30 марта, на Воронежском авиационном заводе в России провели первый испытательный полет Ил-112В.

Видео первого полета новейшего военного самолета публикуют в социальных сетях.

Ил-112В – первый военно-транспортный самолет, полностью разработанный в России в постсоветский период, работа над ним началась в 2014 году. Сообщается, что самолет сможет перевозить до 5 тонн груза. Ил-112В предназначен для транспортировки солдат, военной техники и вооружения.

Как ранее сообщалось, Ил-112В предназначен для замены самолетов Ан-24 и Ан-26, разработанных в опытно-конструкторском бюро "Антонова" в Киеве.

Напомним, как сообщал "Апостроф", в оккупированном Крыму проходят учения российских воздушно-десантных войск с участием полутора тысяч десантников и более 300 единиц военной техники.