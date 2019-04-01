Мать 23-летнего российского морпеха выдала его участие в захвате Крыма: фото

Волонтерам удалось на основании информации из российских соцсетей установить личность еще одного военного РФ, который участвовал в оккупации Крыма.

Об этом сообщается на сайте сообщества "InformNapalm".

"Недавно международное разведывательное сообщество InformNapalm установило факт участия 108-го десантно-штурмового полка ВС РФ в операции захвата Крыма. Изучая профиль десантника этого полка М. Довженко, под фотографией с медалью за оккупацию Крыма мы наткнулись на такой комментарий россиянки Ирины Дуравкиной: "У меня сын также получил медаль За Возвращение Крыма! Вы молодцы, наши герои! Поздравляю с такой наградой!", – сообщают волонтеры.

Таким образом удалось выяснить имя Теперечкина Дмитрия Алексеевича, который родился 19 июня 1995 года в городе Белая Калитва Ростовской области РФ.

Проходил срочную военную службу в 2013-2014 годах в 1-й десантно-штурмовой роте десантно-штурмового батальона отдельной бригады морской пехоты, в/ч 13140. Это номер воинской части 810-й обр МП ЧФ РФ, место дислокации - временно оккупированная территория Украины, г. Севастополь. Данные о месте службы подтверждаются удостоверением к медали.

"Теперечкин тоже опубликовал фото медали за оккупацию Крыма, а также удостоверение, правда, не в развернутом виде, поэтому мы выражаем благодарность Ирине Дуравкиной, которая разоблачила сына, опубликовав развернутое удостоверение к медали", – пишут волонтеры.

Кроме того, обращает на себя также внимание одно из фото морпеха, на котором тот поднимает руку в жесте, подозрительно похожем на нацистское приветствие.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", волонтеры нашли доказательства непосредственного участия военнослужащих 68-й бригады Черноморского флота РФ в операции по захвату Крыма.