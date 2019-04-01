Результаты экзит-полов по выборам в Украине: как отреагировали в России

Появилась реакция России на результаты экзит-полов по президентским выборам в Украине.

Ее озвучил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, передает RT.

"У меня сегодня возникает три основных вопроса. Первый - как результаты выборов президента Украины отразятся на ходе голосования в парламент. Украина - парламентско-президентская республика, поэтому важнее, кто контролирует парламент", - отметил Белик.

По его словам, второй вопрос заключается в том, сможет ли лидер президентской гонки мобилизовать достаточное количество своего электората.

"Например, резкий рост явки на востоке Украины. По состоянию на 15:00 ЦИК фиксировала в Донецкой области явку 44,35%, в Луганской — 44,49%. И это при том, что ЛДНР официально не участвуют в выборах... Аналогично в 2014 году на 15:00 явка составляла 10,8% по Донецкой и 16,9% по Луганской областям", - отметил парламентарий.

И третий, по мнению Белика, состоит в том, как на ходе выборов отразятся зафиксированные в ходе голосования нарушения.

Как сообщал "Апостроф", ранее был опубликован интересный прогноз по результатам выборов в Украине.