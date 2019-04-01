У границ России заметили ядерный бомбардировщик Трампа: карта

У границ России, в районе Калининградской области, был замечен американский бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress.

Об этом сообщает мониторинговый ресурс Plane Radar в Twitter.

Уточняется, что B-52H взлетел с британской авиабазы и направился к российской границе для отработки бомбометания по базе Балтийского флота. Полет проходил на высоте около восьми тысяч метров.

Кроме того, чуть ранее утром британский самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135W Rivet Joint изучил воздушное пространство в российской зоне полетной информации.

Добавим, что в последнее время иностранные разведывательные самолеты и БПЛА все чаще появляются неподалеку от границ России. В частности, их регулярно замечают над Балтийским морем, в районе аннексированного Крыма и Краснодарского края, а также недалеко от российских баз в Сирии.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Индии произошла катастрофа с российским бомбардировщиком.