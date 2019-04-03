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Почему именно обувь? У Путина опешили, услышав о внезапной бедности россиян

среда, 03 апреля 2019, 16:25

В Российской Федерации подсчитали доходы населения и выявили, что проблемы с приобретением необходимых товаров испытывают около 79% российских семей.

Об этом сообщает издание РБК со ссылкой на исследование уполномоченных органов.

Так, согласно подсчетам Росстата, половина россиян не может справиться с неожиданными тратами, вроде расходов на срочный ремонт жилья или срочные медицинские услуги. Еще у 11% семей нет возможности покупать жизненно необходимые лекарства. Приобрести каждому члену российской семьи две пары подходящей по сезону обуви не может более трети семей в РФ.

В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков возмутился методикой подсчета показателей благосостояния россиян. Он уточнил, что ожидает разъяснений относительно информации Росстата.

"Почему именно на обувь? Почему именно трети, и откуда эти цифры?" – прокомментировал информацию спикер.

Согласно официальным данным, в России проживают свыше 19 миллионов человек, чей доход ниже прожиточного минимума – 10 213 рублей. В то же время "Левада-центр" утверждает, что 61% опрошенных в конце 2018 года жителей России сообщили, что живут "в вечной бедности".

Как сообщал "Апостроф", 3 апреля в сети поднялась волна обсуждения "туалетной проблемы" в России. Так, появились данные, что более 22 процентов россиян не имеют доступа к централизованной канализации.

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