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Путин приехал на открытие завода Mercedes на китайском лимузине: видео

среда, 03 апреля 2019, 15:07

В среду, 3 апреля президент России Владимир Путин приехал на открытие завода Mercedes в Солнечногорском районе Подмосковья на автомобиле китайской сборки "Аурус", который власти РФ пытаются выдать за российский.

Видео с места события опубликовал российский журналист Дмитрий Смирнов, опубликовав видео у себя в Twitter-аккаунте.

"У советских собственная гордость: Владимир Путин приехал на открытие завода "Мерседес" на "Аурусе", - написал журналист.

При этом пользователи в Twitter не оценили пост Смирнова, раскритиковав как отношение российских властей к инвесторам из-за границы, так и отсутствие в РФ государственной поддержки автопрома и других предприятий со стороны государства.

Как сообщал "Апостроф", ранее было опубликовано расследование о происхождении "российского" автомобиля класса люкс "Аурус". Журналистам стало известно, что пневмоподвески на этих авто полностью китайского производства, также в Китае разработана часть электронной системы управления авто. Позже китайская компания Case подтвердила заказы из России.

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