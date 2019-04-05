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"Украинский" куратор Путина уходит из Кремля

пятница, 05 апреля 2019, 13:33

Начальник управления по приграничному сотрудничеству администрации президента России Владимира Путина Олег Говорун уходит в отставку.

Об этом сообщило издание "Коммерсант".

Отмечается, что Говорун при Путине с 2013 года занимался "развитием отношений" со странами-соседями, в том числе и Украиной. Также его управление курировало вопросы, связанные с Абхазией и Южной Осетией.

Формальной причиной увольнения Говоруна называют "уход по семейным обстоятельствам". Источники в его ведомстве заметили, что чиновник "давно хотел уйти", предположительно в коммерческие структуры.

"Он уходит по семейным обстоятельствам. Его место займет один из сотрудников управления", - отметили в администрации президента РФ.

Как сообщал "Апостроф", в феврале Террористический "Союз Добровольцев Донбасса" опубликовал в сети фотографии со съезда "Совета донбасских командиров-добровольцев", на которых засветился помощник президента РФ Владислав Сурков.

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