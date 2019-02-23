"Серый кардинал" Путина засветился с российскими наемниками ДНР-ЛНР: фото и видео

Террористический "Союз Добровольцев Донбасса" опубликовал в сети фотографии со съезда "Совета донбасских командиров-добровольцев", на которых засветился помощник президента РФ Владислав Сурков.

Об этом сообщают "Новости Донбасса".

Мероприятие состоялось 15 февраля в "Президент отеле" в Москве.

Во время заседания председатель "СДД", бывший "премьер-министр ДНР" Александр Бородай заявил: "В разгар выборной гонки от Киева можно ожидать чего угодно. В случае, если ситуация того потребует, мы мобилизуем добровольческое движение в самые кратчайшие сроки".

После заседания Сурков сфотографировался с воевавшими за ЛДНР боевиками.

Журналист Денис Казанский также подчеркнул, что Бородай на съезде заявил, что без войны в Украине не обойтись, и пригрозил украинцам "кровавой кашей".

Как сообщал "Апостроф", ранее Сурков заявил, что "политическая машина Путина" будет определять лицо России на ближайший век.