Донбасскую "бригаду 200" пополнил казачий полковник: офицер ВСУ показал фото

Стало известно о смерти наемника из России Игоря Осипова, который воевал против украинских военных на Донбассе.
Фото, в частности, опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".
"200 бригада 03 апреля 2019 года пополнилась очередным бойцом Осипов Игорь из Москвы", - написал Штефан.
Он отметил, что Осипов воевал в Приднестровье, Югославии, а также принимал активное участие в событиях на Донбасе.
Смерть наемника случилась вследствие болезни.
В соцсетях сообщается, что в ряде казачих организаций России Осипов состоял в звании полковника.
В свою очередь пользователи сети язвительно высказались о наемнике.
"В 55 выглядел на все 70. Вот что вата в мозге с людьми делает", - написал один из пользователей Twitter.
Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно о том, что "бригаду 200" пополнили наемники из Сербии и России, воевавшие на Донбассе.