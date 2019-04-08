Донбасскую "бригаду 200" пополнил казачий полковник: офицер ВСУ показал фото

Стало известно о смерти наемника из России Игоря Осипова, который воевал против украинских военных на Донбассе.

Фото, в частности, опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

"200 бригада 03 апреля 2019 года пополнилась очередным бойцом Осипов Игорь из Москвы", - написал Штефан.

Он отметил, что Осипов воевал в Приднестровье, Югославии, а также принимал активное участие в событиях на Донбасе.

Смерть наемника случилась вследствие болезни.

В соцсетях сообщается, что в ряде казачих организаций России Осипов состоял в звании полковника.

В свою очередь пользователи сети язвительно высказались о наемнике.

"В 55 выглядел на все 70. Вот что вата в мозге с людьми делает", - написал один из пользователей Twitter.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно о том, что "бригаду 200" пополнили наемники из Сербии и России, воевавшие на Донбассе.