РУС. | УКР.

понедельник, 8 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.70
Меню
Мир

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

8 апреля

01:22
Донбасскую "бригаду 200" пополнил казачий полковник: офицер ВСУ показал фото
00:17
Опубликованы новые фото ЧП с мостом в Крым

7 апреля

23:59
​​Оторвало руку: на Донбассе прогремел взрыв, фото и подробности ЧП
23:42
​В Киеве произошло смертельное ЧП с молодой женщиной: фото
23:10
​Что ждет Порошенко после фиаско во втором туре: озвучен печальный прогноз
22:36
​Пламя охватило многоэтажку: появились фото огненного ЧП в Киеве
22:09
​Президентом не может быть наркозависящий человек - Порошенко
21:58
​Ученые показали уникальное видео с белой акулой
21:20
Определились все участники полуфинала Кубка Украины
21:13
Опубликованы фото победы "русского мира" в Севастополе
20:49
Шахтер - Динамо: серия пенальти
20:34
Порошенко назвал дату и время дебатов с Зеленским
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Донбасскую "бригаду 200" пополнил казачий полковник: офицер ВСУ показал фото

понедельник, 08 апреля 2019, 01:22

Стало известно о смерти наемника из России Игоря Осипова, который воевал против украинских военных на Донбассе.

Фото, в частности, опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

"200 бригада 03 апреля 2019 года пополнилась очередным бойцом Осипов Игорь из Москвы", - написал Штефан.

Он отметил, что Осипов воевал в Приднестровье, Югославии, а также принимал активное участие в событиях на Донбасе.

Смерть наемника случилась вследствие болезни.

В соцсетях сообщается, что в ряде казачих организаций России Осипов состоял в звании полковника.

В свою очередь пользователи сети язвительно высказались о наемнике.

"В 55 выглядел на все 70. Вот что вата в мозге с людьми делает", - написал один из пользователей Twitter.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно о том, что "бригаду 200" пополнили наемники из Сербии и России, воевавшие на Донбассе.

Фотовзгляд

Все галереи
Выборы президента 2019, явка избирателей на участки

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Какой президент Украины выгоден Путину и почему: в России дали ответы

Собиратель земель русских: почему коварный план Путина не будет успешным

С Украиной не прошло, но есть другие варианты: два сценария для Путина

Может умереть: почему ушел Назарбаев и в чем выгода России

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: