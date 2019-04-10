В Кремле заявили о проведенных переговорах с Медведчуком: что обсуждалось

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что именно обсуждал на встрече с политиком, кумом президента РФ Владимира Путина Виктором Медведчуком.

"Медведчук недавно встречался с Путиным, поднимался вопрос об освобождении арестованных в РФ украинских моряков", - сказал он.

Отметим, что Виктор Медведчук является кумом президента РФ Владимира Путина. Глава Кремля крестил его дочь.

Как сообщал "Апостроф", ранее Медведчук сделал сенсационное заявление об автономии ЛНР-ДНР. По его словам, автономия так называемых ЛНР-ДНР поможет выйти из ситуации кризиса на этих территориях.

Кроме того, скандальная украинская телеведущая, жена кума Путина Виктора Медведчука Оксана Марченко резко прокомментировала законопроект о языке в Украине.