В России священник без прав, но с наградой от Путина сбил ребенка: фото

В Ивановской области России священнослужитель Троицко-Успенского кафедрального собора Кинешмы Дмитрий Грудогло, находясь за рулем "Kia Sportage", на пешеходном переходе сбил ребенка.

Об этом сообщают российские СМИ.

У священнослужителя были просрочены права.

По словам очевидцев, от удара маленький мальчик пролетел около 15 метров, прежде чем упал на дорожное покрытие. Также свидетели отметили тот факт, что трое ребят по очереди перебегали дорогу прямо перед автомобилями. Священнослужитель был тем, кто затормозить не успел.

Годом ранее в ДТП попал сын Дмитрия Грудогло - Алексей. 29 января он, находясь за рулем микроавтобуса, не снижая скорости, вылетел с второстепенной дороги на главную, что привело к столкновению с другим участником движения.

Тогда, по показаниям пострадавшей стороны, Грудогло-младший вышел из машины с телефоном в руках, он звонил отцу и даже не удосужился узнать у людей в сбитом им авто об их состоянии. Позже на место аварии подъехал сам священнослужитель, который заявил: "Я принес вам доброе слово". Далее пытался убедить пострадавших, что надо быть добрее.

Отмечается также, что Дмитрий Грудогло в 2016 году был награжден президентом России орденом "Родительская слава" за заслуги в воспитании детей и укреплении семейных традиций.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в четверг, 11 апреля, в Ростовской области России грузовик с военными въехал в легковой автомобиль.