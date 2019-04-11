Военные Путина устроили жесткое ДТП: первое фото

В четверг, 11 апреля, в Ростовской области России грузовик с военными въехал в легковой автомобиль.

Об этом сообщается на Twitter странице "IgorGirkin".

Как отмечается, авария произошла на трассе федерального значения М4 "Дон", недалеко от поселка Ковалевка.

"Полный вояк Камаз разворачивался и не пропустил Chery QQ", – пишет автор поста.

Как можно увидеть на опубликованном фото, легковой автомобиль получил в результате столкновения с военным грузовиком серьезные повреждения.

Информации о пострадавших в аварии пока нет.

Напомним, как сообщал "Апостроф", 25 марта в Туле (Россия), колонна танков устроила ДТП.

Кроме того, ранее в Курске (Россия) военные устроили масштабное ДТП с участием двух бронетранспортеров и четырех легковых автомобилей.