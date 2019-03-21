Водитель маршрутки во Львове сбил насмерть ребенка: фото и видео

20 марта во Львове под колесами маршрутного автобуса погибла 10-летняя школьница.

Как сообщает "Варта1", трагедия произошла около 17:30 на улице Величковского.

В результате полученных травм ученица одной из местных школ скончалась на месте происшествия.

Как рассказали очевидцы ДТП, девочка переходила дорогу и отвлеклась на мобильный телефон. При этом сам водитель не смог объяснить, почему не остановился и не пропустил ребенка.

По данным издания, свидетели трагического случая были настроены против водителя радикально, так как они уверены, что мужчина мог избежать наезда на ребенка.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 9 марта в Тернополе произошла ужасная авария, в результате которой серьезно пострадала 13-летняя девочка, которая была за рулем одного из авто.