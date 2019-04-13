РУС. | УКР.

суббота, 13 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.70
Меню
Мир

Выборы президента 2019

Новости

13 апреля

08:39
В Бразилии произошло обрушение жилых многоэтажек: фото, видео и данные о погибших
08:33
Ломаченко - Кролла: видео нокаута
08:33
В Варшаве напали на украинского актера: фото
08:25
Ломаченко - Кролла: полное видео боя
08:06
​На Донбассе тяжело ранен доброволец-парамедик с позывным "Смурфик": опубликованы фото
08:00
День рок-н-ролла и именины Анны: какой праздник 13 апреля
07:50
Ломаченко - Кролла: видео вечера бокса в Лос-Анджелесе
07:37
Ломаченко эффектно нокаутировал Кроллу и защитил звание чемпиона мира: видео
07:29
Для украинских военных вводят новую боевую награду: опубликовано фото медали
07:24
На Красной площади в Москве заметили секретные кабриолеты Путина: фото и видео
06:31
Синоптик "порадовала" украинцев погодой на выходные и назвала дату потепления
06:30
Гороскоп на 13 апреля: Рыб ждут конфликты, а Козероги будут слишком упрямы
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

На Красной площади в Москве заметили секретные кабриолеты Путина: фото и видео

суббота, 13 апреля 2019, 07:24

В четверг, 11 апреля по центру российской столицы Москве проехали два кабриолета Aurus в камуфляже, в рамках репетиции военного парада 9 мая.

Об этом сообщают российские информационные издания, опубликовав соответствующие фото и видео.

Так, автомобили кремлевской марки, выпущенные на базе седана Senat, частично покрытые камуфляжной тканью проехали по Красной площади.

Отмечается, что официальной презентации этих авто еще не было – ее ожидают на самом параде. Уже к середине мая этот российский автомобиль частично китайской сборки можно будет официально приобрести у производителя. В правительстве РФ уведомили, что знают уже о 500 заявках относительно покупки данного авто, в большинстве они исходили от чиновников, приближенных к Кремлю.

Как сообщал Апостроф, 3 апреля президент России Владимир Путин приехал на открытие завода Mercedes в Солнечногорском районе Подмосковья на автомобиле китайской сборки "Аурус", который власти РФ пытаются выдать за российский. До этого было опубликовано расследование о происхождении "российского" автомобиля "Аурус". Журналистам стало известно, что пневмоподвески на этих авто полностью китайского производства, также в Китае разработана часть электронной системы управления авто.

Фотовзгляд

Все галереи
Как Нацдружины кошмарили силовиков и АП в Киеве: яркий фоторепортаж

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Крымский мост будет просто снесен: как это произойдет

Бессмысленный и беспощадный: чем грозит мусорный бунт Путину

Какой президент Украины выгоден Путину и почему: в России дали ответы

Собиратель земель русских: почему коварный план Путина не будет успешным

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: