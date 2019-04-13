На Красной площади в Москве заметили секретные кабриолеты Путина: фото и видео

В четверг, 11 апреля по центру российской столицы Москве проехали два кабриолета Aurus в камуфляже, в рамках репетиции военного парада 9 мая.

Об этом сообщают российские информационные издания, опубликовав соответствующие фото и видео.

Так, автомобили кремлевской марки, выпущенные на базе седана Senat, частично покрытые камуфляжной тканью проехали по Красной площади.

Отмечается, что официальной презентации этих авто еще не было – ее ожидают на самом параде. Уже к середине мая этот российский автомобиль частично китайской сборки можно будет официально приобрести у производителя. В правительстве РФ уведомили, что знают уже о 500 заявках относительно покупки данного авто, в большинстве они исходили от чиновников, приближенных к Кремлю.

Как сообщал Апостроф, 3 апреля президент России Владимир Путин приехал на открытие завода Mercedes в Солнечногорском районе Подмосковья на автомобиле китайской сборки "Аурус", который власти РФ пытаются выдать за российский. До этого было опубликовано расследование о происхождении "российского" автомобиля "Аурус". Журналистам стало известно, что пневмоподвески на этих авто полностью китайского производства, также в Китае разработана часть электронной системы управления авто.