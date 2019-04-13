В крупном городе России развернулись бои с террористами: фото, видео и последние подробности

Вечером в пятницу, 12 апреля, российской Тюмени был введен режим контртеррористической операции: были убиты два человека, которых ФСБ подозревает в принадлежности к ИГИЛ.

Об этом сообщают российские СМИ.

Как отмечается, сотрудники ФСБ получили информацию о нахождении в одном из частных домов города вооруженных преступников, якобы имеющих связь с террористической организацией "Исламское государство".

По информации российских СМИ, предполагаемые террористы оказали сопротивление и были убиты ответным огнем силовиков.

Всего было убито двое членов группировки. Их также подозревают в подготовке теракта.

Среди мирных жителей жертв и пострадавших, по предварительным данным, нет. Жителей близлежащих домов эвакуировали в ближайшую школу, лицей №34.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Сирии взяли в плен шестерых боевиков "Исламского государства", один из которых оказался россиянином.